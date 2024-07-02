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13:21, 2 июля 2024Мир

На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина

Bloomberg: визит премьера Индии Моди является дипломатической победой Путина

Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters

Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди является крупной дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

«Вопреки традиции Моди отправится с визитом не в соседние страны, например, в Бутан, на Мальдивы или на Шри-Ланку, что подчеркивает важность связей Москвы и Нью-Дели и служит дипломатической победой Владимира Путина», — передает западное агентство.

Авторы материала сообщают со ссылкой на источники, что Моди и Путин обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран и партнерство в области атомной энергетики.

25 июня стало известно, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.

Дарья Устьянцева
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