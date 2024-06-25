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08:31, 25 июня 2024Мир

Стала известна дата визита премьера Индии в Москву

Tribune India: премьер Индии Моди совершит однодневную поездку в Москву 8 июля

Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией. Об этом сообщает Tribune India со ссылкой на источники.

«Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит (это означает, что он не приурочен к саммиту БРИКС, который, как ожидается, состоится в Казани в октябре), но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте», — пишет издание.

9 июня Нарендра Моди в третий раз стал премьер-министром Индии. Он стал первым со времен премьера страны Джавахарлала Неру лидером Индии, работающим на посту главы правительства три срока подряд.

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      Лина Пивоварова
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