Стала известна дата визита премьера Индии в Москву

Tribune India: премьер Индии Моди совершит однодневную поездку в Москву 8 июля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией. Об этом сообщает Tribune India со ссылкой на источники.

«Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит (это означает, что он не приурочен к саммиту БРИКС, который, как ожидается, состоится в Казани в октябре), но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте», — пишет издание.

9 июня Нарендра Моди в третий раз стал премьер-министром Индии. Он стал первым со времен премьера страны Джавахарлала Неру лидером Индии, работающим на посту главы правительства три срока подряд.