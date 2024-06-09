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17:35, 9 июня 2024Мир

Моди в третий раз стал премьер-министром Индии

Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьер-министра Индии

Фото: Imago / Hindustan Times / Globallookpress.com

Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьер-министра Индии, этот срок станет для него третьим на этом посту. О торжественной церемонии сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

Таким образом, Моди стал первым со времен первого премьера страны Джавахарлала Неру лидером Индии, работающим на посту главы правительства три срока подряд. В торжественной церемонии также приняли участие Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие до этого должности глав министерств внутренних дел и обороны. Они остались и в новом кабинете министров страны.

Церемония присяги Моди проходила в условиях повышенной безопасности. Так, место ее проведения охранялось силами более 2,5 тысячи человек. В их число вошли представители пяти рот военизированных формирований, а также участники подразделения коммандос. Кроме того, для недопущения беспорядков в районе президентского дворца были задействованы дроны и снайперы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Моди с победой его партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) на парламентских выборах в Индии. Глава РФ напомнил, что отношения России с азиатской страной носят стратегический характер и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество двух стран в различных сферах.

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      Анатолий Акулов
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