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17:27, 5 июня 2024Мир

Путин поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах

Путин поговорил с Моди по телефону и поздравил его партию с победой на выборах

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с подавшим в отставку премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Российский лидер тепло поздравил партию Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) с победой на парламентских выборах, которая стала «отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета».

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям», — заявили в Кремле.

В заявлении также подчеркнули, что конструктивное личное взаимодействие лидеров двух государств будет продолжено.

Ранее индийский премьер и его правительство подали в отставку по итогам парламентских выборов, на которых БДП одержала победу. Уточняется, что партия Моди получила лишь 240 мест, что стало ее худшим результатом за 15 лет.

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      Виктория Кондратьева
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