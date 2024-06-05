Путин поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах

Путин поговорил с Моди по телефону и поздравил его партию с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с подавшим в отставку премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Российский лидер тепло поздравил партию Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) с победой на парламентских выборах, которая стала «отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета».

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям», — заявили в Кремле.

В заявлении также подчеркнули, что конструктивное личное взаимодействие лидеров двух государств будет продолжено.

Ранее индийский премьер и его правительство подали в отставку по итогам парламентских выборов, на которых БДП одержала победу. Уточняется, что партия Моди получила лишь 240 мест, что стало ее худшим результатом за 15 лет.