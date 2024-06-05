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14:16, 5 июня 2024Мир

Премьер-министр Индии может снова занять этот пост. Его партия выиграла выборы, но показала худший результат за 15 лет

Премьер Индии Моди подал в отставку перед формированием правительства

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его правительство подали в отставку по итогам парламентских выборов, на которых одержала победу партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП). Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Моди попросил об отставке сегодня, 5 июня, во время встречи с президентом страны Драупади Мурму. «Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства», — говорится в заявлении Мурму.

Партия Моди должна будет сформировать новое правительство

Моди занимал пост премьера с 2014 года, его отставка носит технический характер. Согласно процедуре, новое правительство будет формировать кандидат от победившей партии, то есть от БДП. Скорее всего, это сделает лично Моди, который станет премьером в третий раз подряд.

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Источники в БДП сообщали, что Моди планирует принести премьерскую присягу 8 июня. Парламентские выборы в Индии прошли с 19 апреля до 1 июня включительно. Так как в стране насчитывается около одного миллиарда избирателей, голосование было поделено по разным регионам на семь этапов. Окончательные итоги голосования были представлены 3 июня, согласно которым побеждает партия Моди «Бхаратия джаната парти».

Вопреки ожиданиям аналитиков о получении более 330 мест в нижней палате парламента и достижении исторической победы, БДП получила лишь 240 мест, что стало ее худшим результатом за 15 лет. Партия индийского премьера потеряла парламентское большинство.

В Кремле анонсировали звонок Путина подавшему в отставку премьеру Индии

Президент России Владимир Путин и подавший в отставку Моди проведут телефонный разговор. Звонок анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 июня.

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

«Пока телефонного разговора не было. Он предстоит», — уточнил официальный представитель Кремля.

Посол Индии в России Винай Кумар оценил влияние выборов на отношения с Россией. По его словам, среди всех политических партий в Индии сложился консенсус о необходимости развивать отношения с Москвой вне зависимости от итогов парламентских выборов. Дипломат отметил, что отношения между Россией и Индией обладают статусом «особо привилегированного стратегического партнерства».

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      Варвара Кошечкина
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