Посол Индии оценил влияние выборов на отношения с Россией

Посол Кумар: в Индии существует консенсус о развитии отношений с Россией

Среди всех политических партий в Индии сложился консенсус о необходимости развивать отношения с Россией вне зависимости от итогов парламентских выборов. Об этом заявил посол Индии в России Винай Кумар, его слова передает РБК.

«Существует консенсус индийских политических элит и партий в отношении углубления и развития индийско-российских связей», — сообщил посол.

Дипломат отметил, что отношения между Россией и Индией обладают статусом «особо привилегированного стратегического партнерства». Он также напомнил, что страны сотрудничают в самых различных сферах, включая оборонную промышленность и освоение космоса. По его словам, «отношения продолжают развиваться и приспосабливаться к изменениям, происходящим в глобальной геополитике».

Парламентские выборы в Индии прошли с 19 апреля до 1 июня включительно. Так как в стране насчитывается около одного миллиарда избирателей, голосование было поделено по разным регионам на семь этапов. Окончательные итоги голосования были представлены 3 июня, согласно которым побеждает партия премьер-министра Индии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП).