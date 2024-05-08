Премьер Индии обвинил мусульман в планах отнять и поделить собственность индусов

Премьер Индии Моди обвинил мусульман в планах отнять собственность индусов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил ведущую оппозиционную партию Индийский национальный конгресс (ИНК) и мусульман в планах отнять и поделить собственность индусов. Об этом он заявил в ходе предвыборного митинга, сообщает газета Politico.

В частности, политик обвинил ИНК в планах «разграбить богатство индусов» и перераспределить его среди мусульман. Кроме того, он назвал данное меньшинство «лазутчиками» в Индии, у которых «слишком много детей». При этом премьер Индии подчеркнул, что он и его партия не выступает против мусульман, а лишь критикует намерения оппозиции.

Авторы материала указывают со ссылкой на аналитиков, что подобным образом Моди хочет мобилизовать электорат своей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) из-за проходящих в несколько этапов парламентских выборов. В частности, он рассчитывает получить конституционное большинство в нижней палате парламента, из-за чего делает ставку на максимальное участие в голосовании индусов, составляющих порядка 80 процентов населения страны.

Парламентские выборы в Индии начались 19 апреля и пройдут до 1 июня включительно. Так как в стране насчитывается около одного миллиарда избирателей, голосование было поделено по разным регионам на семь этапов. Окончательные итоги голосования будут представлены 3 июня.

Ранее стало известно, что правительство Нарендры Моди намерено сменить официальное название страны на «Бхарат». Решение было продиктовано желанием властей Индии избавиться от колониального наследия британской короны, которая дала стране ее текущее название.