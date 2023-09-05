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13:50, 5 сентября 2023Мир

Власти Индии захотели сменить название страны

ET: власти Индии захотели сменить название страны на Бхарат

Фото: Saiyna Bashir / Reuters

Власти Индии захотели сменить название страны на «Бхарат», которое отсылает к древнейшему названию земель, на которых располагается современное государство, сообщает издание The Economic Times (ET).

Правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, вероятно, внесет резолюцию об изменении официального названия Индии на «Бхарат» во время специальной сессии парламента , запланированной на 18-22 сентября.

Политики указали, что названия Индия было получено республикой от Британской империи в колониальном прошлом, поэтому «должно быть вычеркнуто из Конституции».

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под именем «Президент Бхарата» вместо обычного «Президент Индии».

В декабре 2021 года Эрдоган «переименовал» Турцию. Он подписал указ о том, что новым экспортным брендом страны, направленным на повышение узнаваемости ее продукции во всем мире, станет Türkiye.

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    Виктория Кондратьева
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