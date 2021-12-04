Эрдоган «переименовал» Турцию

Новым экспортным брендом Турции, который нацелен на повышение узнаваемости продукции страны по всему миру, станет Türkiye. Соответствующий указ о переименовании экспортного бренда уже подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Агентство «Прайм» публикует текст документа, размещенного в официальном издании Resmi Gazete.

Отныне турецкую продукцию будут представлять под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Данный термин намерены использовать при переписке с зарубежными странами-партнерами.

Название Made in Türkiye глубже отражает культуру и ценности народа Турции, объясняется в документе. С появлением нововведения перевод с английского языка как «индейка» станет неправильным.

В начале декабря президент Турции сменил министра финансов страны на фоне падения курса турецкой лиры. Согласно опубликованному в издании Resmi Gazеte документу, вместо Лютфи Эльвана на должность назначен Нуреддин Небати. Прежде он занимал пост заместителя главы Минфина.