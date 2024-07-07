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13:35, 7 июля 2024Мир

Путин обсудит с премьером Индии денежные переводы между странами

Economic Times: тема разговора Путина и Моди — денежные переводы России и Индии

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудят денежные переводы между двумя странами во время визита индийского лидера в Москву, передает Economic Times.

По словам издания, основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии из-за необходимости в более быстрых платежах.

Помимо этого, отмечает Economic Times, Путин и Моди планируют достичь прогресса в разработке соглашения о двусторонних инвестициях и об увеличении экспорта из Индии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не ошибается, придавая большое значение предстоящему Нарендры Моди в Россию.

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      Валентин Карант
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