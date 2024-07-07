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13:04, 7 июля 2024Мир

В Кремле указали на ревностное внимание Запада к визиту Моди в Россию

Песков: Запад внимательно и ревностно следит за визитом Моди в Россию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Запад не ошибается, придавая большое значение предстоящему визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о ревностном отношении зарубежных политиков к визиту индийского премьера.

В ходе официального визита Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе переговоры лидеров стран в неформальной обстановке, раскрыл подробности встречи Песков. Он назвал предстоящий визит важным для российско-индийских отношений и добавил, что сейчас они находятся на уровне стратегического партнерства.

Моди посетит Россию с официальным визитом с 8 по 9 июля. Агентство Bloomberg назвало предстоящий визит крупной дипломатической победой российского лидера.

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