Премьер Индии оценил приглашение Путина в Ново-Огарево

Премьер Индии Моди поблагодарил Путина за приглашение в Ново-Огарево

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение в его резиденцию в Ново-Огарево для проведения неформальной встречи. Об этом сообщает ТАСС.

«Побывать дома у друга — это очень приятно. Это большая радость, что вы пригласили меня к себе домой», — отметил индийский премьер.

Он также выразил благодарность российскому лидеру за «теплые слова и интересную программу».

Ранее Владимир Путин и Нарендра Моди начали вести переговоры за чашкой чая в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран в неформальной обстановке. В ходе беседы российский лидер поздравил главу индийского правительства с переназначением на пост, а также отметил успехи Моди как руководителя страны.

8 июля Нарендра Моди прилетел в Москву, чтобы принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите. Официальный визит индийского премьера в Россию будет длиться два дня.