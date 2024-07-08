Премьер Индии прилетел в Москву

Flightradar: самолет с Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково

Самолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково, сообщает Flightradar.

Согласно данным сервиса, самолет Boeing 777 находился в воздухе 5 часов 40 минут и прибыл в Москву в 14:32 по местному времени.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, чтобы принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите. Официальный визит индийского премьера в Россию будет длиться два дня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе переговоры с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке.

Согласно изданию Economic Times, основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии из-за необходимости в более быстрых платежах.