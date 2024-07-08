Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 8 июля 2024Мир

Премьер Индии прилетел в Москву

Flightradar: самолет с Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково

Фото: Hindustan Times / Globallookpress.com

Самолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на борту приземлился в аэропорту Внуково, сообщает Flightradar.

Согласно данным сервиса, самолет Boeing 777 находился в воздухе 5 часов 40 минут и прибыл в Москву в 14:32 по местному времени.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, чтобы принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите. Официальный визит индийского премьера в Россию будет длиться два дня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе переговоры с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке.

Согласно изданию Economic Times, основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии из-за необходимости в более быстрых платежах.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Россиянин на велосипеде хотел изнасиловать подростка и в результате расправился с ней

      Байдену понадобилась инструкция дороги к трибуне

      В Грузии заявили о готовности сотрудничать с США

      Бывший завод Volkswagen возобновил производство

      Главы МИД Белоруссии и Китая встретились в Пекине

      Тренер пояснила прекращение работы с российским фигуристом фразой про цирк

      В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

      Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

      Путин приехал на завершение выставки «Россия»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше