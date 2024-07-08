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09:32, 8 июля 2024Мир

Премьер Индии вылетел в Москву

Премьер Индии Моди вылетел в Москву на российско-индийский саммит
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, чтобы принять участие в 22-м ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Министерства иностранных дел Индии, прибытие Моди в российскую столицу состоится примерно в 14:50 мск.

Официальный визит индийского премьера в Россию будет длиться два дня.

Ранее Моди заявил, что ожидает возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которого индийский премьер назвал другом.

По данным официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе визита Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе неформальные переговоры государственных лидеров.

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      Елизавета Мытарева
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