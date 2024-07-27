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04:58, 27 июля 2024Бывший СССР

Украинцев предупредили о холодной и темной зиме

FT: украинцев ждет холодная и темная зима из-за уничтоженной энергосистемы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Миллионы украинцев ожидает «холодная темная зима» из-за уничтоженной энергосистемы в стране, пишет британская газета Financial Times (FT).

Миллионы украинцев столкнуться с холодной темной зимой после того, как «российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны», предупредил автор.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выдаче украинской компании гранта на 100 миллионов евро (более 9 миллиардов рублей) для защиты энергосистемы страны.

В Верховной Раде Украины заявили о сохранении энергодефицита в стране в ближайшие годы. По мнению депутата Алексея Кучеренко, об этом нужно четко объявить украинцам.

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      Марина Совина
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