Украинцев предупредили о холодной и темной зиме

FT: украинцев ждет холодная и темная зима из-за уничтоженной энергосистемы

Миллионы украинцев ожидает «холодная темная зима» из-за уничтоженной энергосистемы в стране, пишет британская газета Financial Times (FT).

Миллионы украинцев столкнуться с холодной темной зимой после того, как «российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны», предупредил автор.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выдаче украинской компании гранта на 100 миллионов евро (более 9 миллиардов рублей) для защиты энергосистемы страны.

В Верховной Раде Украины заявили о сохранении энергодефицита в стране в ближайшие годы. По мнению депутата Алексея Кучеренко, об этом нужно четко объявить украинцам.