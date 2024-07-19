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16:48, 19 июля 2024Бывший СССР

Украина получит от Евросоюза 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

«Укрэнерго» получит от ЕС грант в 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выдаче украинской компании гранта на 100 миллионов евро (более 9 миллиардов рублей) для защиты энергосистемы страны. Об этом украинский энергетический оператор сообщил в своем Telegram-канале.

Еврокомиссия уполномочила KfW направить деньги «Укрэнерго» для программы Ukraine Investment Facility (Украинский инвестиционный фонд). Помимо этого, немецкая компания должна обеспечить модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах Украины, ремонт и закупку оборудования на них, а также защиту объектов «Укрэнерго».

Украинский энергооператор также сообщает, что с начала военного конфликта компания получила 1,5 миллиарда евро (более 144 миллиардов рублей) в качестве международной поддержки.

Ранее в Верховной Раде Украины заявили о сохранении энергодефицита в стране в ближайшие годы. По мнению депутата Алексея Кучеренко, об этом нужно четко объявить украинцам.

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      Илья Таксюр
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