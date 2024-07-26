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05:10, 27 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о необходимости мобилизации

Песков: речи о мобилизации в России не идет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Речи о мобилизации в России не идет, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — ответил представитель Кремля на вопрос, необходима ли мобилизация и хватает ли добровольцев.

О том, что мобилизация не нужна, говорил, например, министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

В середине июня президент Владимир Путин рассказал, что в зоне СВО на Украине находятся почти 700 тысяч человек. Незадолго до этого Путин указал, что необходимости в мобилизации нет.

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      Марина Совина
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