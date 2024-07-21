Сладков сообщил подробности встречи военкоров с министром обороны Белоусовым

Сладков: на встрече военкоров с Белоусовым обсуждалось много конкретных вопросов

Журналист Александр Сладков рассказал о второй встрече военкоров с министром обороны Андреем Белоусовым. Отчет о разговоре Сладков выложил на своем канале на RuTube.

По словам журналиста, встреча прошла в пятницу, 19 июля, и отличилась от первой обсуждением конкретных вопросов. Белоусова сопровождали шесть советников из гражданских лиц, в том числе две девушки. Все советники министра отвечали за то или иное направление и в ходе встречи могли дополнить или уточнить слова Белоусова о том или ином событии.

На встрече в, частности, обсуждались меры социальной и медицинской поддержки участников СВО. Также особое внимание будет уделяться психологической поддержке бойцов и командиров, добавил Сладков.

Первая встреча военкором с Белоусовым прошла 10 июня.