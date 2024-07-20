«Министр не стал скрывать». Глава Минобороны России снова встретился с военкорами. Что они обсуждали?

Коц: Белоусов 19 июля пообещал укрытия для самолетов на военных аэродромах

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел новую встречу с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, с министром «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор».

Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны Александр Коц военный корреспондент

Список поручений Белоусова будет дополнен

Как рассказал Коц, по итогам предыдущей встречи с министром, прошедшей 10 июня, был сформирован список поручений из 21 пункта. После новой встречи он будет дополнен, а часть решений уже была озвучена ранее.

Так, разработан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал в Донбассе с 2014 по 2022 год. Теперь бойцы смогут проходить военно-врачебную комиссию по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей. Власти 11 регионов, а также Росгвардия уже пошли навстречу Минобороны, предоставив коечный фонд.

Кроме того, будет создан проект по протезированию, в нем котором большую нагрузку взяли на себя власти Москвы, добавил военкор.

На военных аэродромах будут построены укрытия

Один из заданных министру во время первой встречи вопросов от Коца был связан с отсутствием укрытий для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военкор, с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российскую боевую авиацию на стоянках.

Во время пятничной встречи Белоусов заверил Коца, что график по аэродромам уже составлен и укрытия обязательно будут построены.

Также в сентябре Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. При этом Минобороны закупило для испытаний 1000 антидроновых спецпатронов, по итогам тестов их начнут поставлять в войска.

Помимо этого, на базе Народного фронта Минобороны будет взаимодействовать с народными конструкторскими бюро, которые создают необходимую для фронта технику. Перспективным производителям помогут не только финансово, но и комплектной базой.

Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами Александр Коц военный корреспондент

Предыдущая встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине, состоялась 10 июня. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным. Коц сообщал, что в ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными.