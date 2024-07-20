Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:54, 20 июля 2024Россия

«Министр не стал скрывать». Глава Минобороны России снова встретился с военкорами. Что они обсуждали?

Коц: Белоусов 19 июля пообещал укрытия для самолетов на военных аэродромах
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел новую встречу с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, с министром «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор».

Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны

Александр Коцвоенный корреспондент
Материалы по теме:
«Нас не любят ни свои, ни чужие» Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
«Нас не любят ни свои, ни чужие»Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
3 июля 2024
«PR-операция на крови» В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева
«PR-операция на крови»В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева
9 июля 2024
Появились кадры с ударом авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ
Появились кадры с ударом авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ
14 июля 2024

Список поручений Белоусова будет дополнен

Как рассказал Коц, по итогам предыдущей встречи с министром, прошедшей 10 июня, был сформирован список поручений из 21 пункта. После новой встречи он будет дополнен, а часть решений уже была озвучена ранее.

Так, разработан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал в Донбассе с 2014 по 2022 год. Теперь бойцы смогут проходить военно-врачебную комиссию по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей. Власти 11 регионов, а также Росгвардия уже пошли навстречу Минобороны, предоставив коечный фонд.

Кроме того, будет создан проект по протезированию, в нем котором большую нагрузку взяли на себя власти Москвы, добавил военкор.

Материалы по теме:
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024
«Идет война на истощение» Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
«Идет война на истощение»Что стоит за российским наступлением на Харьков и как США намерены переломить ход СВО?
15 мая 2024
«Дрон сам определяет цель и атакует» Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
«Дрон сам определяет цель и атакует»Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
19 июля 2024

На военных аэродромах будут построены укрытия

Один из заданных министру во время первой встречи вопросов от Коца был связан с отсутствием укрытий для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военкор, с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российскую боевую авиацию на стоянках.

Во время пятничной встречи Белоусов заверил Коца, что график по аэродромам уже составлен и укрытия обязательно будут построены.

Также в сентябре Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. При этом Минобороны закупило для испытаний 1000 антидроновых спецпатронов, по итогам тестов их начнут поставлять в войска.

Помимо этого, на базе Народного фронта Минобороны будет взаимодействовать с народными конструкторскими бюро, которые создают необходимую для фронта технику. Перспективным производителям помогут не только финансово, но и комплектной базой.

Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами

Александр Коцвоенный корреспондент

Предыдущая встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине, состоялась 10 июня. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным. Коц сообщал, что в ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Министр не стал скрывать». Глава Минобороны России снова встретился с военкорами. Что они обсуждали?

      Из МЧС уволился статс-секретарь

      На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

      Министра внутренней безопасности США вызвали в Конгресс после покушения на Трампа

      В подполье сделали поразительное заявление о ВСУ

      В России рассказали о взаимодействии «Тора» с «Панцирями»

      Стало известно о просьбе демократов ускорить призывы к Байдену об уходе

      В Белгородской области отменили ракетную опасность

      В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

      В Севастополе объявляли ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше