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21:39, 10 июня 2024Россия

Военкор раскрыл подробности встречи с новым министром обороны РФ

Военкор Коц: встречи с главой МО Белоусовым станут регулярными, даны поручения

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Раскрыты подробности встречи военных корреспондентов с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными, рассказал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах», — прокомментировал Коц.

10 июня глава МО РФ России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным.

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