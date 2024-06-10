Военкор раскрыл подробности встречи с новым министром обороны РФ

Военкор Коц: встречи с главой МО Белоусовым станут регулярными, даны поручения

Раскрыты подробности встречи военных корреспондентов с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. В ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными, рассказал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах», — прокомментировал Коц.

10 июня глава МО РФ России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным.