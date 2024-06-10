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20:23, 10 июня 2024Россия

Российские военкоры рассказали о встрече с новым министром обороны

Российские военкоры сообщили о конструктивной первой встрече с Белоусовым
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел первую встречу с российскими военными корреспондентами. Один из них, военкор Семен Пегов, счел данное мероприятие конструктивным. Его слова приводит Telegram-канал «МИГ России».

«Откровенно. Конструктивно. Очевидно желание сотрудничать с военкорским братством. Не совру, если скажу главное — мы были услышаны. А это уже много», — отметил он.

В свою очередь военкор Евгений Поддубный назвал разговор с главой ведомства откровенным и конструктивным. При этом он не стал разглашать детали, сказав, что встреча была закрытая.

«Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить», — заключил он.

О встрече Белоусова с военными корреспондентами стало известно 10 июня. Сообщившее об этом агентство ТАСС отметило, что подобные мероприятия будут происходить на регулярной основе.

14 мая президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны России. До этого он занимал должность первого вице-премьера.

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      Никита Абрамов
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