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20:08, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Новый министр обороны России встретился с военкорами

Белоусов провел встречу с военкорами, освещающими спецоперацию на Украине

Фото: РИА Новости

Новый министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Об этом в понедельник, 10 июня, пишет ТАСС.

Беседа главы ведомства и военкоров носила откровенный и конструктивный характер, сообщает агентство. Отмечается, что такие встречи будут проходить регулярно.

Ранее 10 июня сообщалось, что Белоусов прибыл с рабочей поездкой в военный госпиталь и лично вручил боевые награды участникам спецоперации. Министр также отметил роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.

14 мая президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны России. До этого он занимал должность первого вице-премьера.

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      Евгения Наумова
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