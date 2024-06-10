Белоусов впервые лично вручил боевые награды участникам СВО

Министр обороны РФ Белорусов впервые лично вручил награды бойцам спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые лично вручил боевые награды участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В понедельник, 10 июня, глава военного ведомства прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

Белоусов поблагодарил проходящих лечение солдат за службу и пожелал им скорейшего выздоровления. В ходе посещения госпитали он также отметил труд военных медиков и роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.

Ранее 10 июня Белоусов обратился к двум российским подразделениям, находящимся в зоне СВО. В телеграмме министр оценил вклад 10-го танкового полка и 114-й отдельной мотострелковой бригады в штурм и взятие под контроль населенных пунктов Авдеевка, Камышеваха, Красногоровка, Парасковиевка и Уманское.

