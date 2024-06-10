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16:02, 10 июня 2024Россия

Белоусов впервые лично вручил боевые награды участникам СВО

Министр обороны РФ Белорусов впервые лично вручил награды бойцам спецоперации

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые лично вручил боевые награды участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В понедельник, 10 июня, глава военного ведомства прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

Белоусов поблагодарил проходящих лечение солдат за службу и пожелал им скорейшего выздоровления. В ходе посещения госпитали он также отметил труд военных медиков и роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.

Ранее 10 июня Белоусов обратился к двум российским подразделениям, находящимся в зоне СВО. В телеграмме министр оценил вклад 10-го танкового полка и 114-й отдельной мотострелковой бригады в штурм и взятие под контроль населенных пунктов Авдеевка, Камышеваха, Красногоровка, Парасковиевка и Уманское.

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      Алан Босиков
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