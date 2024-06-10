Новый министр обороны обратился к двум российским подразделениям

Глава МО Белоусов обратился к 10-му танковому полку, штурмовавшему Авдеевку

Назначенный новым министром обороны России Андрей Белоусов обратился к двум подразделениям — 10-му танковому полку и 114-й отдельной мотострелковой бригаде. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО).

Белоусов направил командованию этих подразделений телеграмму, в которой оценил вклад военных в штурм и взятие под контроль населенных пунктов Авдеевка, Камышеваха, Красногоровка, Парасковиевка и Уманское.

«Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи», — говорится в телеграмме к штурмовавшим украинские населенные пункты военным.

17 февраля 2024 года сообщалось, что город Авдеевка перешел под контроль Российской армии. Украинские военные вынуждены были покинуть населенный пункт, бросив свою технику и вооружение.