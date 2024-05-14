Путин назначил Белоусова министром обороны

Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов и бывший глава Минобороны Сергей Шойгу будут присутствовать на неформальной встрече российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.