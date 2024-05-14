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16:59, 14 мая 2024Россия

Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров

Депутаты Госдумы утвердили всех министров, предложенных премьером Мишустиным

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы утвердила всех предложенных Мишустиным министров. Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента, которая ведется в Telegram-канале Государственной думы.

Всего парламент рассмотрел кандидатуры 16 министров — глав Минпромторга, Министерства спорта, Минприроды, Министерства труда и соцзащиты, Министерств просвещения, Министерства сельского хозяйства, Минфина, Минэнерго, Минвостокразвития и Минцифры.

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