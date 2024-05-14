Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров
Депутаты Госдумы утвердили всех министров, предложенных премьером Мишустиным
Депутаты Госдумы утвердила всех предложенных Мишустиным министров. Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента, которая ведется в Telegram-канале Государственной думы.
Всего парламент рассмотрел кандидатуры 16 министров — глав Минпромторга, Министерства спорта, Минприроды, Министерства труда и соцзащиты, Министерств просвещения, Министерства сельского хозяйства, Минфина, Минэнерго, Минвостокразвития и Минцифры.