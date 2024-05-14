В Кремле ответили на вопрос о первой встрече Путина с новым правительством

Песков: встреча Путина с новым правительством состоится после его утверждения

Подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сначала оно [правительство] должно появиться. Как только оно появится, тогда встреча и состоится», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в Госдуме началось обсуждение кандидатур на посты федеральных министров нового кабмина. Все они, за исключением руководителей силового блока и министерства иностранных дел, предложены сохранившим свой пост председателем правительства Михаилом Мишустиным.

13 мая нижняя палата парламента утвердила кандидатуры десяти вице-премьеров обновленного кабмина. пост первого заместителя председателя правительства депутаты поддержали кандидатуру Дениса Мантурова. Помимо этого, вице-премьерами станут бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и экс-руководитель Минтранса Виталий Савельев. Свои посты сохранят: Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Александр Новак и Татьяна Голикова.