В Госдуме началось обсуждение кандидатур федеральных министров

В Госдуме начали обсуждение кандидатур в кабмин на пост федеральных министров

В Государственной Думе началось обсуждение кандидатур в новое правительство России на посты федеральных министров. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Госдуме предстоит рассмотреть вопросы об утверждении всех федеральных министров, за исключением руководителей силового блока и МИД России. Палата парламента, утвердив их перечень, завершит процесс формирования нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным в рамках своих полномочий.

На мост главы Минпромторга депутаты рассмотрят губернатора Калининградской области Антона Алиханова — он сменит на этом посту Дениса Мантурова, утвержденного первым вице-премьером. Кресло руководителя Минэнерго предлагается занять губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, министра спорта — главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, министра транспорта — губернатору Курской области Роману Старовойту, главы Минсельхоза — Оксане Лут.

Председатель правительства предложил сохранить посты за Антоном Силуановым (Минфин), Максимом Решетниковым (Минэкономразвития), Антоном Котяковым (Минтруд), Валерием Фальковым (Минобрнауки), Сергеем Кравцовым (Минпросвещения), Александром Козловым (Минприроды), Ольгой Любимовой (Минкультуры), Михаилом Мурашко (Минздрав), Иреком Файзуллиным (Минстрой), Алексеем Чекунковым (Минвостокразвития) и Максутом Шадаевым (Минцифры).

Во вторник, 14 мая, Совфед также завершит обсуждение предложенных президентом Владимиром Путиным кандидатов в министры силового блока и МИД. Глава государства предложил верхней палате парламента переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), Виктора Золотова — главой Росгвардии, Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны (ФСО), Владимира Колокольцева — главой МВД, Александра Куренкова — главой МЧС. На пост министра обороны глава государства предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Днем ранее, 13 мая, Госдума утвердила кандидатуры десяти вице-премьеров обновленного кабинета министров. На пост первого заместителя председателя правительства утвердили Дениса Мантурова. Помимо этого, вице-премьерами станут бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и экс-руководитель Минтранса Виталий Савельев. Также на свои посты переизбраны Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко.

После инаугурации Путина правительство России 7 мая ушло в отставку. По предложению главы государства Госдума утвердила премьер-министром Михаила Мишустина, который впоследствии внес на рассмотрение новый состав правительства.