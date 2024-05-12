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22:46, 12 мая 2024Россия

Путин предложил кандидатуры на посты глав силовых ведомств

Путин обозначил тех, кого хочет видеть главами силового блока
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого хочет видеть руководителями силового блока, он внес на рассмотрение
Совета Федерации кандидатуры глав ряда министерств и ведомств. Об этом пишет ТАСС.

Так, президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ).

На посту руководителя Росгвардии Путин и дальше хочет видеть Виктора Золотова. Директором Федеральной службы охраны (ФСО) останется Дмитрий Кочнев. Также Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД.

На посту министра обороны Путин видит бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности страны.

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      Марина Совина
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