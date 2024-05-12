Путин предложил кандидатуры на посты глав силовых ведомств
Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого хочет видеть руководителями силового блока, он внес на рассмотрение
Совета Федерации кандидатуры глав ряда министерств и ведомств. Об этом пишет ТАСС.
Так, президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ).
На посту руководителя Росгвардии Путин и дальше хочет видеть Виктора Золотова. Директором Федеральной службы охраны (ФСО) останется Дмитрий Кочнев. Также Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД.
На посту министра обороны Путин видит бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности страны.