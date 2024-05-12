Путин предложил кандидатуры на посты глав силовых ведомств

Путин обозначил тех, кого хочет видеть главами силового блока

Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого хочет видеть руководителями силового блока, он внес на рассмотрение

Совета Федерации кандидатуры глав ряда министерств и ведомств. Об этом пишет ТАСС.

Так, президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ).

На посту руководителя Росгвардии Путин и дальше хочет видеть Виктора Золотова. Директором Федеральной службы охраны (ФСО) останется Дмитрий Кочнев. Также Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД.

На посту министра обороны Путин видит бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности страны.