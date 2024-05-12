Путин предложил переназначить Колокольцева на пост главы МВД

Путин предложил переназначить Колокольцева в качестве главы МВД

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева главой МВД, говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

«Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — говорится в публикации.

Совет Федерации должен не позднее, чем через неделю, проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении.

Колокольцев занимает пост министра внутренних дел с 21 мая 2012.

Ранее Путин также предложил переназначить на пост главы МИД Сергея Лаврова.