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21:38, 12 мая 2024Россия

Путин предложил Кочнева на должность директора ФСО

Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны
Дмитрий Кочнев

Дмитрий Кочнев. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны (ФСО), говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

Как отметили в пресс-службе Совета Федерации, Путин внес кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

«На должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович», — говорится в сообщении.

Также Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу. Кроме того, он предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел страны.

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      Марина Совина
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