Путин предложил Кочнева на должность директора ФСО

Путин предложил Кочнева на должность директора федеральной службы охраны

Российский президент Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны (ФСО), говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

Как отметили в пресс-службе Совета Федерации, Путин внес кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

«На должность директора Федеральной службы охраны — Кочнев Дмитрий Викторович», — говорится в сообщении.

Также Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу. Кроме того, он предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел страны.