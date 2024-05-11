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18:16, 11 мая 2024Россия

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение новый состав кабмина

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение новый состав правительства страны. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

Отмечается, что глава Минпромторга Денис Мантуров займет пост первого вице-премьера.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом», — пояснил Беляков.

Также он анонсировал новую должность профильного вице-премьера, кандидатом на этот пост выступит занимавший должность главы Минтранса Виталий Савельев. Татьяна Голикова продолжит курировать деятельность Минтруда, Минздрава и Минкультуры в качестве вице-премьера. Помимо того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

По словам Белякова, на пост главы Минтранса предложили кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта. Еще одного российского губернатора — главу Калининградской области Антона Алиханова, предложили на должность министра промышленности и торговли.

Также в новом составе кабмина на должность главы Минэнерго предложили губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева, а на пост министра спорта — губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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