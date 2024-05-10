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18:27, 10 мая 2024Россия

Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

Президент Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает РИА Новости.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении. Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее стало известно, что нижняя палата российского парламента утвердила Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны. За него проголосовали 375 депутатов, против не голосовал никто.

Перед процедурой утверждения с Михаилом Мишустиным провел встречу Владимир Путин, который поблагодарил чиновника за работу и напомнил о главных целях кабинета министров, к которым президент отнес реализацию национальных целей развития по всем направлениям.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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