Мишустин снова назначен премьер-министром России. Что ему сказали в Госдуме и чем займется новое правительство?

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина в должности премьер-министра РФ

Нижняя палата российского парламента утвердила Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны. За него проголосовали 375 депутатов, против не голосовал никто.

Перед процедурой утверждения с Михаилом Мишустиным провел встречу президент России Владимир Путин, который поблагодарил чиновника за работу и напомнил о главных целях кабинета министров, к которым президент отнес реализацию национальных целей развития по всем направлениям.

Перед голосованием Мишустин выступил перед депутатами с речью

В своем выступлении чиновник напомнил депутатам, что недавно уже отчитывался о работе кабинета министров за минувший год и всю предыдущую «четырехлетку». Он обратил внимание парламентариев на тот факт, что за это время кабмину удалось в целом повысить эффективность всего госаппарата.

Мишустин объявил, что правительство будет тесно сотрудничать как с Госдумой, так и с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов, институтами развития и общественными организациями.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Хочу поблагодарить [председателя Госдумы] Вячеслава Викторовича Володина и вас, уважаемые депутаты, за поддержку и эффективное взаимодействие», — обратился к парламентариям он.

Мишустин назвал основные направления, по которым будет работать кабмин

В качестве главных приоритетов работы нового правительства Мишустин назвал шесть сфер:

укрепление российской экономики

обеспечение технологического суверенитета страны

цифровая трансформация

поддержка российских семей и обеспечение народосбережения

повышение благосостояния россиян

развитие регионов и всей инфраструктуры страны

Чиновник сообщил, что для развития экономики совместно с дружественными России странами будут запущены инвестпроекты, партнеры будут работать над расширением промышленной кооперации. Технологический суверенитет, по его словам, будет обеспечен благодаря продолжению уже существующих программ — промышленной ипотеке, субсидиям и соглашениям о защите капиталовложений.

Для поддержки семей правительство только в 2024 году выделит из бюджета три триллиона рублей, а программа маткапитала будет продлена до конца десятилетия.

Депутаты задали Мишустину ряд вопросов

Депутат от КПРФ Владимир Кашин спросил о планах правительства по поддержке села и агропромышленного комплекса (АПК). Мишустин сообщил, что на развитие сельских программ в 2024 году государство выделит 600 миллиардов рублей. «Это серьезный ресурс!» — подчеркнул он, добавив, что власти будут финансировать все действующие программы в сфере АПК.

Также депутат Иван Квитка задал вопрос о недостатках в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Прошедший отопительный период выявил проблемы — коммунальные сети устарели и не готовы к работе в условиях низких температур», — обратился к Мишустину депутат и поинтересовался, как правительство планирует реконструировать существующие в стране коммунальные сети.

Направление 4,5 триллиона рублей до 2030 года в отрасль позволит снизить аварийность примерно на 18,4 процента, заменить более 150 тысяч километров сетей и модернизировать более 3,3 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры Михаил Мишустин

Фракция КПРФ в полном составе воздержалась от голосования по кандидатуре Мишустина

Из всех присутствовавших на заседании 432 депутатов против кандидатуры Мишустина на должность главы кабинета министров не голосовал ни один парламентарий. Однако от голосования воздержались 57 человек — это число равно количеству депутатов, входящих во фракцию КПРФ в Думе.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В то время как лидеры фракций ЛДПР и «Единой России» Леонид Слуцкий и Владимир Васильев, а также главы объединений «Справедливая Россия» и «Новые люди» Сергей Миронов и Владислав Даванков заявили о полной поддержке Мишустина, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов обещал воздержаться при голосовании.

По мнению лидера коммунистов, в правительстве нет единой политической воли, чтобы «выполнить установку президента и выйти на мировые типы экономического роста». При этом он подчеркивал, что партия поддержит проекты правительства в области сельского хозяйства.

После заседания Госдума направила Путину постановление по Мишустину

По итогам голосования аппарат Думы составил постановление об утверждении Мишустина на должность премьер-министра и направил его президенту Владимиру Путину.

В соответствии со статьями 103 (...) и 111 Конституции Российской Федерации Государственная Дума (...) постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства постановление Госдумы

Срок полномочий Мишустина на посту премьер-министра составит шесть лет, вплоть до окончания президентского срока Владимира Путина.