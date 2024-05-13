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16:20, 13 мая 2024Россия

Госдума утвердила кандидатуры десяти вице-премьеров обновленного правительства

Госдума утвердила всех вице-премьеров в правительстве Михаила Мишустина

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Госдума в ходе голосования утвердила кандидатуры десяти вице-премьеров обновленного правительство России. Трансляция заседания велась в Telegram-канале нижней палаты парламента.

На пост первого заместителя председателя правительства утвердили Дениса Мантурова. Помимо этого, вице-премьерами станут бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и экс-руководитель Минтранса Виталий Савельев. Также на свои посты переизбраны: Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новому кабмину предстоит совершить «масштабную перезагрузку страны». Он подчеркнул, что это относится как к экономической и технологической, так и к политической сферам.

Прежний состав правительства ушел в отставку 7 мая. Указ об этом после инаугурации подписал переизбранный президент России Владимир Путин. Согласно изменениям, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок в 2020 году, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров впервые утверждает Госдума. Глав силовых ведомств после консультации с Совфедом назначит глава государства.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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