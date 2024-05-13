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12:02, 13 мая 2024Россия

В Госдуме назвали задачу нового правительства России

Депутат ГД Шеремет: новому правительству предстоит перезагрузить Россию

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Новое правительство должно совершить прорыв в целом ряде сфер, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Слова парламентария проводит РИА Новости.

13 мая Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а в Совфеде пройдут обсуждения по вопросу назначения министров силового блока.

Обновленному составу кабмина предстоит совершить «масштабную перезагрузку страны», заявил депутат. Это относится как к экономической и технологической, так и к политической сферам, уточнил он. Персональный состав правительства Шеремет назвал сбалансированным и прошедшим проверку на профпригодность и стрессоустойчивость.

Ранее президент России Владимир Путин предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. В Кремле кадровое решение главы государства объяснили необходимостью обеспечить открытость военного ведомства для инноваций.

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      Алан Босиков
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