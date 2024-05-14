69-я параллель
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17:08, 14 мая 202469-я параллель

Госдума утвердила кандидатуру главы Минвостокразвития

Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность главы Минвостокразвития

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Алексея Чекункова на должность главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента, которая ведется в Telegram-канале Государственной думы.

Чекунков — как и 10 других министров — сохранил свой пост в составе нового кабинета министров.

При этом, в правительстве появились пять новых министров.

  • Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта
  • Антон Алиханов возглавит Минпромторг вместо Дениса Мантурова
  • Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева
  • Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева

Должность главы Минвостокразвития Чекунков занимает с 2020 года, прежде он руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики в группе «ВЭБ.РФ».

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      Марк Леонов
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