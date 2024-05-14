Госдума утвердила кандидатуру главы Минвостокразвития
Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность главы Минвостокразвития
Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Алексея Чекункова на должность главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента, которая ведется в Telegram-канале Государственной думы.
Чекунков — как и 10 других министров — сохранил свой пост в составе нового кабинета министров.
При этом, в правительстве появились пять новых министров.
- Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта
- Антон Алиханов возглавит Минпромторг вместо Дениса Мантурова
- Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева
- Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева
Должность главы Минвостокразвития Чекунков занимает с 2020 года, прежде он руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики в группе «ВЭБ.РФ».