Госдума утвердила кандидатуру главы Минвостокразвития

Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность главы Минвостокразвития

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Алексея Чекункова на должность главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента, которая ведется в Telegram-канале Государственной думы.

Чекунков — как и 10 других министров — сохранил свой пост в составе нового кабинета министров.

При этом, в правительстве появились пять новых министров.

Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта

Антон Алиханов возглавит Минпромторг вместо Дениса Мантурова

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Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева

Должность главы Минвостокразвития Чекунков занимает с 2020 года, прежде он руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики в группе «ВЭБ.РФ».