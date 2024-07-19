Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:14, 19 июля 2024Россия

Белоусов снова встретился с военкорами

Коц сообщил о новой встрече министра обороны России Белоусова с военкорами
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов вновь провел встречу с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, глава ведомства рассказал о мерах, принятых после предыдущей встречи, в том числе и по вопросам военкоров, которые на этот раз не смогли приехать в Минобороны.

Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений на 21 пункт. После очередной встречи он будет дополнен. Коц назвал беседу с Белоусовым «максимально открытой и откровенной».

В частности, министр заверил, что будут построены укрытия для самолетов на военных аэродромах, соответствующий график уже составлен.

Предыдущая встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине, состоялась 10 июня. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным. Коц сообщал, что в ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Между жизнью и смертью». Во Львове стреляли в экс-депутата Рады Фарион. Что известно о покушении?

      Сийярто оценил попытку Борреля бойкотировать Венгрию

      Белый дом рассказал о планах США в Азии

      Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось

      Белоусов снова встретился с военкорами

      Байден сделал заявление по поводу осужденного в России Гершковича

      Вяльбе одной фразой оценила уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

      Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

      В США заявили о возможности ввести новые санкции против Китая

      Бывший лидер Pink Floyd прокомментировал мобилизацию на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше