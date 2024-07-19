Белоусов снова встретился с военкорами

Коц сообщил о новой встрече министра обороны России Белоусова с военкорами

Министр обороны России Андрей Белоусов вновь провел встречу с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, глава ведомства рассказал о мерах, принятых после предыдущей встречи, в том числе и по вопросам военкоров, которые на этот раз не смогли приехать в Минобороны.

Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений на 21 пункт. После очередной встречи он будет дополнен. Коц назвал беседу с Белоусовым «максимально открытой и откровенной».

В частности, министр заверил, что будут построены укрытия для самолетов на военных аэродромах, соответствующий график уже составлен.

Предыдущая встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине, состоялась 10 июня. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным. Коц сообщал, что в ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными.

