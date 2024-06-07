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18:07, 7 июня 2024Россия

Путин ответил на вопрос о новой мобилизации

Путин заявил, что в новой мобилизации нет необходимости
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Anton Vaganov / Reuters

У России нет необходимости проводить новую мобилизацию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Отвечая на вопрос модератора пленарной сессии Сергея Караганова, глава государства подчеркнул, что России недостаточно действующего контингента, чтобы победить в специальной военной операции максимально быстро. Однако, по его словам, Москва придерживается другой тактики.

«Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию», — заверил Путин.

Он добавил, что в рамках частичной мобилизации на службу призвали 300 тысяч человек. «Но в прошлом году, без всякой мобилизации, добровольно, наши мужчины — наши люди настроены патриотично — пришли в военкомат и подписали контракты с вооруженными силами. И их было свыше 300 тысяч человек», — сказал президент.

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Путин отметил, что с начала 2024 года контракты подписали уже свыше 160 тысяч человек. По его словам, ежедневно в военкоматы с этой целью приходят больше тысячи россиян. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — констатировал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил рост числа желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах России мобилизацией общества вокруг Путина.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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