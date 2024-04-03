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12:13, 3 апреля 2024Россия

В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

Песков: рост числа контрактников говорит о мобилизации общества вокруг Путина
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рост числа желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах России говорит о мобилизации общества вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что с начала года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек. 16 тысяч из них заключили контракты за последние 10 дней. Как рассказали в ведомстве, многих на это решение сподвиг теракт в «Крокус Сити Холле».

«Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО», — объяснил представитель Кремля рост показателя.

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      Константин Лысяков
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