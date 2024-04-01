В Госдуме назвали хайпом сообщения о принуждении срочников подписывать контракт

Картаполов: сообщения о принуждении срочников подписывать контракт — хайп

Информация о том, что солдат-срочников массово заставляют подписывать контракт с Вооруженными силами (ВС) России, является ерундой и хайпом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал RTVI.

«Это ерунда то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши "недрузья" пытаются ловить какой-то хайп на этой теме», — сказал депутат.

Он отметил, что каждый человек имеет право заключить контракт с Минобороны, в том числе и солдаты срочной службы. Парламентарий подчеркнул, что эта процедура проходит организовано, прозрачно и добровольно.