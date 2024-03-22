В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации
Информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Об этом заявил член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин, чьи слова приводит «Подъем».
Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.
«У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи. Если будут уточнения, я готов сказать», — пояснил парламентарий.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» главы Минобороны России Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — пояснил парламентарий.