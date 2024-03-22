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18:05, 22 марта 2024Россия

В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации

Депутат Заварзин назвал слухами информацию о новой волне мобилизации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Об этом заявил член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин, чьи слова приводит «Подъем».

Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

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«У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи. Если будут уточнения, я готов сказать», — пояснил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» главы Минобороны России Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — пояснил парламентарий.

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