В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации

Депутат Заварзин назвал слухами информацию о новой волне мобилизации

Информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Об этом заявил член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин, чьи слова приводит «Подъем».

Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

«У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи. Если будут уточнения, я готов сказать», — пояснил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» главы Минобороны России Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — пояснил парламентарий.