В Госдуме назвали фейком «приказ» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

Депутат Госдумы Картаполов назвал фейком фото «приказа» Шойгу о мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» главы Минобороны России Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны. Слова депутата приводит RTVI.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — пояснил парламентарий.

Фото «приказа» начало распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале марта 2024 года. В нем говорится, что в России 25 марта якобы объявят дополнительный призыв граждан на военную службу в рамках мобилизации.