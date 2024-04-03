Минобороны заявило об увеличении числа желающих служить по контракту в Москве

МО: в Москве увеличилось число желающих поступить на службу по контракту

В Москве и других городах увеличилось число тех, кто хочет поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

По подсчетам оборонного ведомства, с начала 2024 года на военную службу поступили более 100 тысяч человек, 16 тысяч из которых заключили контракты за последние 10 дней.

Основным мотивом тех, кто захотел служить в рядах Вооруженных сил (ВС) России по контракту в последнее время, стало намерение отомстить за жертв теракта в «Крокусе», рассказали в министерстве.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек