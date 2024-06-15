Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев» оценил число находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военных.
по заявлению Путина, находятся в зоне проведения СВО
Глава государства отметил, что власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции.
7 июня Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что с учетом избранной Генштабом тактики у Москвы нет необходимости проводить мобилизацию. Президент напомнил, что в 2023-м году в Вооруженные силы России «без всякой мобилизации» пришли более 300 тысяч человек.
В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в зоне спецоперации начали служить 500 тысяч человек. «По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек», — сказал политик.
Путин отметил, что участники СВО часто прикрывают собой товарищей
Президент заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей. Таким образом во время встречи с участниками проекта «Время героев» он прокомментировал слова военного медика Дарьи Светяш, которая рассказала главе государства об истории раненого бойца, закрывшего собой командира и сослуживца.
Вот мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить, это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают и все
Глава государства пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища.
Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил запустить в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации.
Путин заявил об омоложении армии
Президент России заявил о значительном омоложении в армии. По его словам, средний возраст командующих армиями составил 50 лет, а командующих дивизиями — 46 лет.
Здесь нужны, конечно, люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками, командованием. У нас сейчас в целом это получается
Он также отметил, что в России всегда были люди, которые служили Отечеству и защищали его.
Ранее Путин выразил уверенность в победе России на Украине и подчеркнул необходимость «добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежными».
Путин рассказал о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова
Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в направлении Харькова ради обеспечения безопасности Белгорода.
Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, с тем чтобы снизить террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам
Он отметил, что российские войска будет действовать при реализации этого плана последовательно, но аккуратно. По его словам, Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать.
Президент также указал, что военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении.
7 июня Путин ответил на слова о медленных решениях в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что все планы спецоперации будут реализованы. Ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских военных важнее, отметил глава государства.
Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил превратить в буферную зону всю Украину. По его словам, в эту зону может попасть вся территория страны вплоть до границы с Польшей.