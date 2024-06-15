Путин назвал количество военных, находящихся в зоне спецоперации. Что еще рассказал президент о российских бойцах?

Путин заявил, что в зоне проведения СВО находятся около 700 тысяч военных

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев» оценил число находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военных.

Почти 700 тысяч человек, по заявлению Путина, находятся в зоне проведения СВО

Глава государства отметил, что власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции.

7 июня Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что с учетом избранной Генштабом тактики у Москвы нет необходимости проводить мобилизацию. Президент напомнил, что в 2023-м году в Вооруженные силы России «без всякой мобилизации» пришли более 300 тысяч человек.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в зоне спецоперации начали служить 500 тысяч человек. «По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек», — сказал политик.

Путин отметил, что участники СВО часто прикрывают собой товарищей

Президент заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей. Таким образом во время встречи с участниками проекта «Время героев» он прокомментировал слова военного медика Дарьи Светяш, которая рассказала главе государства об истории раненого бойца, закрывшего собой командира и сослуживца.

Вот мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить, это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают и все Владимир Путин президент России

Глава государства пообещал помочь бойцу, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции, закрыв собой командира и товарища.

Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил запустить в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации.

Путин заявил об омоложении армии

Президент России заявил о значительном омоложении в армии. По его словам, средний возраст командующих армиями составил 50 лет, а командующих дивизиями — 46 лет.

Здесь нужны, конечно, люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками, командованием. У нас сейчас в целом это получается Владимир Путин президент России

Он также отметил, что в России всегда были люди, которые служили Отечеству и защищали его.

Ранее Путин выразил уверенность в победе России на Украине и подчеркнул необходимость «добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежными».

Путин рассказал о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова

Путин заявил, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в направлении Харькова ради обеспечения безопасности Белгорода.

Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, с тем чтобы снизить террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам Владимир Путин президент России

Он отметил, что российские войска будет действовать при реализации этого плана последовательно, но аккуратно. По его словам, Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать.

Президент также указал, что военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении.

7 июня Путин ответил на слова о медленных решениях в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что все планы спецоперации будут реализованы. Ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских военных важнее, отметил глава государства.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил превратить в буферную зону всю Украину. По его словам, в эту зону может попасть вся территория страны вплоть до границы с Польшей.

