Путин ответил на слова о медленных решениях в зоне СВО

Путин: все планы спецоперации будут реализованы

Президент России Владимир Путин ответил на слова о медленных решениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он высказался в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Глава государства подчеркнул, что все планы спецоперации будут реализованы. Ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских военных важнее, отметил Путин.

«И, понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает генеральный штаб министерства обороны, скорость — это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят», — заявил президент.

Путин выразил уверенность в победе России на Украине и подчеркнул необходимость «добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежными».