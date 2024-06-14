Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 14 июня 2024Россия

Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации военных

Путин: в зоне спецоперации находится около 700 тысяч российских военных

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения спецоперации находятся около 700 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Политик назвал эту цифру во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев».

«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек [находятся]», — сказал глава государства.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в зоне спецоперации начали служить 500 тысяч человек. «По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тыс. человек, то есть полмиллиона человек», — сказал Медведев.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сигнал Украине и Западу». Предложение Путина по Украине стало главной темой мировых СМИ. Что они пишут?

      В российском городе мужчина похитил криптовалюту на 16 миллионов рублей и купил дом

      Найденного на пляже кита призвали взорвать динамитом

      На железной дороге в Сумской области Украины произошла диверсия

      Актриса Ирина Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото

      На Украине назвали цель конференции в Швейцарии

      Названо самое мощное средство ПВО

      Пьяный пассажир самолета пристал к стюардессе, накричал на мужчину и возмутил попутчиков

      На Украине допустили приглашение России на новый саммит мира

      Страны G7 призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше