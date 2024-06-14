Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации военных

Путин: в зоне спецоперации находится около 700 тысяч российских военных

В зоне проведения спецоперации находятся около 700 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Политик назвал эту цифру во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев».

«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек [находятся]», — сказал глава государства.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в зоне спецоперации начали служить 500 тысяч человек. «По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тыс. человек, то есть полмиллиона человек», — сказал Медведев.