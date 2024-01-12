Медведев назвал число привлеченных на службу в зону СВО

Медведев: в 2023 году в зоне спецоперации начали служить 500 тысяч человек

За 2023 год на военную службу в Вооруженные силы (ВС) России приняли более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения спецоперации. Такое число привлеченных на службу назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками. Его видеозапись опубликована на странице российского политика во «ВКонтакте».

«По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тыс. человек, то есть полмиллиона человек», — сказал Медведев.

Он уточнил, что 420 тысяч человек из них несут службу по контракту, более 80 тысяч приняли на службу в качестве добровольцев.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что за 2023 год на службу в ВС России поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев. По его данным, ежедневно заявления о приеме на военную службу подают более 1,5 тысячи человек.