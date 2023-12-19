Шойгу назвал число поступивших на службу за год контрактников и добровольцев

Шойгу: за год на службу поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев

С начала 2023 года на службу в Вооруженные силы России поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны, которое проводил президент Владимир Путин. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

По словам главы оборонного ведомства, ежедневно заявления о приеме на военную службу подают более 1,5 тысячи человек.

Шойгу также подчеркнул, что более четырех тысяч российских студентов взяли академический отпуск, чтобы добровольно отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач. «В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды. В украинской армии наблюдается обратная тенденция. Количество иностранных наемников сократилось в шесть раз», — добавил он.

Министр также сообщил, что в 2024 году численность военнослужащих по контракту планируется довести до 745 тысяч человек.

Ранее президент Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек, установив ее на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих. Глава государства также поручил правительству выделить Минобороны из федерального бюджета необходимые для реализации указа средства.