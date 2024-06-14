Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 14 июня 2024Бывший СССР

Медведев предложил превратить Украину в санитарную зону

Медведев: в санитарную зону России может попасть вся Украина до границ с Польшей

Фото: Sputnik / Alexei Maishev / Pool / Reuters

В санитарную зону, которую предлагается создать после окончания специальной военной операции, может попасть вся территория Украины до границ с Польшей. Превратить страну в буферную зону предложил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул [президент России] Владимир Путин. В эту зону может попасть вся бывшая Украина вплоть до границ с Польшей», — заявил политик.

По его словам, именно оттуда исходит основная угроза для Москвы. Медведев добавил, что при желании местных жителей будущей гипотетической буферной зоны такие территории могут стать частью России.

Ранее замруководителя Совбеза предсказал судьбу Украины и ее высшего политического руководства. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского ждет суд или расправа толпы, а Киев — поражение в конфликте с Москвой и капитуляция.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы делаем реальное предложение». Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине и завершения СВО

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

      Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Россия ударила по ключевой переправе ВСУ под Харьковом. Ее называли «дорогой жизни»

      Бывший бизнес-омбудсмен России занял должность Чубайса

      Трудоголиков предупредили о повышенных рисках деменции

      Иномарка столкнулась с автобусом на российской федеральной трассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше