Медведев предложил превратить Украину в санитарную зону

Медведев: в санитарную зону России может попасть вся Украина до границ с Польшей

В санитарную зону, которую предлагается создать после окончания специальной военной операции, может попасть вся территория Украины до границ с Польшей. Превратить страну в буферную зону предложил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул [президент России] Владимир Путин. В эту зону может попасть вся бывшая Украина вплоть до границ с Польшей», — заявил политик.

По его словам, именно оттуда исходит основная угроза для Москвы. Медведев добавил, что при желании местных жителей будущей гипотетической буферной зоны такие территории могут стать частью России.

Ранее замруководителя Совбеза предсказал судьбу Украины и ее высшего политического руководства. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского ждет суд или расправа толпы, а Киев — поражение в конфликте с Москвой и капитуляция.